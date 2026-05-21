  • Önder Özen düğmeye bastı! Kartal'da hoca arayışı başladı
Spor

Beşiktaş'ta futbol direktörlüğüne getirilen Önder Özen, Sergen Yalçın'dan boşalan koltuk için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlı yönetim, camiayı ayağa kaldıracak, taraftarla güçlü bağ kuracak bir teknik adam profiline yöneldi.

Akşam21 Mayıs 2026 Perşembe 08:03
Beşiktaş, futbol direktörlük görevine Önder Özen'in getirildiğini açıkladı. 2013-2014 yıllarında futbol genel direktörlüğü görevinde bulunan Özen'in, Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlara başladığı bildirildi.

56 yaşındaki Özen, Beşiktaş'ın genetiğini ve kulüp profilini iyi analiz edebilecek, camiayı sırtlayacak, tribünlerin ve camianın beklentilerini karşılayabilecek ve aynı zamanda heyecan yaratacak bir teknik direktör tarzı arayışında. Göreve getirilecek hocanın kulübün belirlediği mali disipline ve bütçe planlamasına olumlu reaksiyon göstererek kadrodaki futbolculardan maksimum verim alması hedefleniyor.

