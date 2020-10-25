İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2020 Pazar / 8 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9701
  • EURO
    9,4633
  • ALTIN
    487.203
  • BIST100
    1190.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Önder Özen: Ozan Tufan, Gerrard olabilir
Spor

Önder Özen: Ozan Tufan, Gerrard olabilir

Futbol adamı Önder Özen katıldığı canlı yayında Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan'a övgüler dizdi. Özen, milli oyuncunun Steven Gerrard gibi olabileceğini belirtti.

25 Ekim 2020 Pazar 19:16 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 19:16
ABONE OL

Önder Özen, bu sezon Fenerbahçe'de yükselişe geçen Ozan Tufan'ın performansını değerlendirdi ve milli oyuncunun Steven Gerrard gibi olabileceğini kaydetti.

beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Özen, "Ozan Tufan, ligimiz en etkili orta saha oyuncularının başında geliyor, çok daha fazlasını yapabilir. Bursaspor'da onu ilk gördüğümde şunu düşünmüştüm. Oyun tarzı, aynısı olur demiyorum hemen sosyal medyaya konu olmayalım ama, oyun tarzı bakımından Gerrard'a benzettim. Fizyonomi olarak Gerrard ve Ozan Tufan hiç benzemiyor ama Ozan'ın şutu var, driblingi var, fizik gücü var ve pasör. Bu devamlı hale gelirse neden daha üst seviye futbol oynamasın derim." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.