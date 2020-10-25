25 Ekim 2020 Pazar 19:16 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 19:16

Önder Özen, bu sezon Fenerbahçe'de yükselişe geçen Ozan Tufan'ın performansını değerlendirdi ve milli oyuncunun Steven Gerrard gibi olabileceğini kaydetti.

beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Özen, "Ozan Tufan, ligimiz en etkili orta saha oyuncularının başında geliyor, çok daha fazlasını yapabilir. Bursaspor'da onu ilk gördüğümde şunu düşünmüştüm. Oyun tarzı, aynısı olur demiyorum hemen sosyal medyaya konu olmayalım ama, oyun tarzı bakımından Gerrard'a benzettim. Fizyonomi olarak Gerrard ve Ozan Tufan hiç benzemiyor ama Ozan'ın şutu var, driblingi var, fizik gücü var ve pasör. Bu devamlı hale gelirse neden daha üst seviye futbol oynamasın derim." ifadelerini kullandı.