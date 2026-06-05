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Spor

Önder Özen'den Italiano açıklaması: Ne aradığımızı biliyoruz!

Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen, anlaşma vardıkları teknik direktör Vincenzo Italiano hakkında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2026 Cuma 18:50 - Güncelleme:
Önder Özen'den Italiano açıklaması: Ne aradığımızı biliyoruz!
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Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano, başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen ile birlikte İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlılarda futbol direktörü Önder Özen, Italiano transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özen, "Önce Bologna ile fesih, sonra da bizim tarafımız. Vincenzo Italiano kararlı göründü. Biz kararlıydık zaten. Ne aradığımızı bilerek davrandık. Oynattığı oyunla fark yaratan, kuvvetli bir ekibe sahip, hırslı ve iddialı değerli bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

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