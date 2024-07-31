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Spor

Ondrej Smetana: Yarın elimizden geleni yapacağız

Ruzomberok Teknik Direktörü Ondrej Smetana, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Trabzonspor ile karşılaşacakları maçtan önce konuştu.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 22:22 - Güncelleme:
Ondrej Smetana: Yarın elimizden geleni yapacağız
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ruzomberok'un teknik direktörü Ondrej Smetana, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Smetana, orta saha oyuncusu Martin Chrien ile Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Slovak takımının çalıştırıcısı, bir önceki maçta istedikleri sonuca ulaşamadıklarını hatırlatarak, "Yarınki maç çok zor olacak. İlk maçta istediğimiz sonucu alamadık. Yarın için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Trabzon şehri tanımak için fazla zamanlarının olmadığını ifade eden Smetana, "Atmosfere gelince güzel olacak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Chrien da yarınki karşılaşma için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Orta alan oyuncusu, 30 bin taraftar önünde oynayacak olmalarına ilişkin ise "Daha önce de bu kadar taraftar önünde oynadığım için sorun olacağını düşünmüyorum. Yarın elimizden geleni yapacağız." dedi.

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