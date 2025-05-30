İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2025 Cuma / 3 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,2428
  • EURO
    44,5
  • ALTIN
    4157.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ongjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Spor

Ongjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı daha sonra da Zenit'e kiraladığı Sırp sağ bek Ongjen Mimovic, sarı lacivertlilere geri dönüyor.

Haber Merkezi30 Mayıs 2025 Cuma 12:05 - Güncelleme:
Ongjen Mimovic, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
ABONE OL

Fenerbahçe'den devre arası transfer döneminde Zenit'e kiralanan Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli ekibe geri dönüyor.

Zenit'ten 20 yaşındaki futbolcu için yapılan açıklamada, "Mimovic, Zenit'ten ayrılıyor. Fenerbahçe ile yapılan kiralık anlaşmanın süresi sona erdi, Mimovic kulübüne geri dönecek. Zenit, Ongjen Mimovic'e teşekkür eder ve kariyerinde başarılar diler." denildi.

Fenerbahçe, devre arasında Kızılyıldız'dan transfer ettiği Mimovic'i yabancı sınırı nedeniyle Zenit'e kiralık olarak göndermişti. 20 yaşındaki genç sağ bek, Zenit'te 6 maçta süre buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.