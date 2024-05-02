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  • ''Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş!'' İsmail Kartal'dan Galatasaray'a hodri meydan
Spor

''Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş!'' İsmail Kartal'dan Galatasaray'a hodri meydan

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör ismail Kartal, oyuncularını motive etme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kartal, sarı-kırmızılı camiadan sık sık dile getirilen 'Mayıslar bizimdir' sloganına oyuncularını 'Onlara mayısların kimin olduğunu onlara göstereceğiz' cümleleriyle motivasyon veriyor.

Sabah2 Mayıs 2024 Perşembe 09:02 - Güncelleme:
''Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş!'' İsmail Kartal'dan Galatasaray'a hodri meydan
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Kadıköy'de oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, üç günlük iznin ardından Samandıra'da Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. İdman öncesinde ise teknik direktör İsmail Kartal, öğrencileriyle bir motivasyon toplantısı yaptı.

KAYIP İSTEMİYOR

Ligin son virajında kayıp yaşamak istemediğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, kalan maçları kazanıp, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyeceklerinin bir kez daha altını kalın kalemle çizdi.

"ONLARA GÖSTERECEĞİZ"

İsmail Kartal'ın yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı belirtildi: "Hafta sonu güzel bir galibiyet aldık. Ligin artık son 4 haftası. Kesinlikle kayıp istemiyorum. Rakibimiz, 'Mayıslar bizimdir' diyor. Onlara göstereceğiz mayıslar kiminmiş.

"BU MAYIS BİZİM OLACAK"

Bu mayıs bizim olacak. Onlar puan kaybedecek biz de kalan dört maçı kazanacağız ve şampiyon olacağız.

"İNANMAYANIN BURADA İŞİ YOK"

Çünkü bu ligin en iyi takımı biziz. Ben buna inanıyorum. Buna inanmayanın burada işi yok."

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