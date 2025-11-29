İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Onuachu: Bütün takım iyi iş çıkarıyor
Spor

Onuachu: Bütün takım iyi iş çıkarıyor

Trabzonspor'un Konyaspor karşısındaki 3-1'lik galibiyetinde iki golle başrolü oynayan Onuachu, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ29 Kasım 2025 Cumartesi 22:38 - Güncelleme:
Onuachu: Bütün takım iyi iş çıkarıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor karşısında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maçın hemen ardından iki golün sahibi Onuachu açıklamalarda bulundu.

Gol krallığında zirveye yerleşen Onuachu "İyi hissettiriyor bu durum. Ama önemlisi kazanmak. Yavaş başladık maça biraz. Golü yedikten sonra uyandık. Takım iyi bir savaş gösterdi bugün. Golü yedikten sonra kendi oyunumuzu ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Kadro kalitesinden bahseden golcü isim "Bu takım büyük işler başarabileceğini gösterdi." dedi.

Takım içerisindeki ortamdan bahseden Nijeryalı forvet "Takım adına çok mutluyum. Biz bir aile takımıyız. Birlikte oynadığım arkadaşlarım, onlar gol attığında kendim atmış kadar seviniyorum. Bütün takım iyi iş çıkarıyor." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.