Onuachu: Çok önemli bir galibiyetti

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Samsunspor karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirten tecrübeli forvet, alınan galibiyetin önemine dikkat çekerek, "Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Takım arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık" dedi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA ÇOK İNANIYORUM"

Takımın kalitesine güvendiğini vurgulayan Onuachu, saha içindeki iletişime de değinerek, "Takımımızın ve oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil, olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Trabzonspor taraftarlarına özel bir parantez açan Nijeryalı golcü, "Taraftarlarımız bugün harikaydı. O kadar uzun yoldan bizi desteklemeye geldiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun" diye konuştu.

"KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKMAK GURUR VERİCİ"

Kaptanlıkla ilgili duygularını da paylaşan Onuachu, "Trabzonspor gibi büyük bir takımın kaptanı olarak sahaya çıkmak benim için çok büyük bir gurur" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.