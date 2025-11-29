İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Onuachu, gol krallığında zirveye oturdu

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşılaşmasında attığı iki golle gol sayısını 11'e yükseltti ve gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

29 Kasım 2025 Cumartesi 23:11
Onuachu, gol krallığında zirveye oturdu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirdi.

ONUACHU, 11 GOLE ULAŞTI

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Ligdeki gol sayısını 11'e çıkartan Nijeryalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

MUÇİ SKOR ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi ise 3. golünü kaydetti.

Geçen hafta RAMS Başakşehir ile yapılan maçta rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyette önemli rol oynayan Muçi, TÜMOSAN Konyaspor maçında da bir kez topu filelere gönderdi.

