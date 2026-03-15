Onuachu ligde üst üste 8, toplamda 21. golünü attı.

Andre Onana yaptığı 3 kurtarışla yıldızlaştı.

Tekke, Trabzonspor'da 2.04 puan ortalaması yakaladı.

Dengeli başlayan derbinin ilk yarısında iki Karadeniz ekibi de tehlikeli pozisyonlar yakaladı. 22. dakikada Rizespor etkili geldi, Halil'in şutuna Andre Onana geçit vermedi. 35'te bu kez Trabzonspor'da Nwaiwu yokladı, konuk ekibin kalecisi Fofana iyi kurtardı. Bordo-Mavililer ikinci yarıya Zubkov hamlesiyle başladı. 51. dakikada Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü sahneye çıktı. Paul Onuachu, Zubkov'un çevirdiği topu şık bir vuruşla ağlara yolladı. 55'te Augusto'nun şutu direğin yanından dışarıya çıktı. Ç.Rizespor, geriye düştükten sonra topa daha çok sahip olan taraf oldu. Ancak Yeşil-Mavililer, Trabzonspor kalesine gitmekte zorlandı. Tempoyu düşüren Trabzonspor savunmaya çekildi, özellikle son dakikalarda Rizespor adeta ablukaya aldı. 87'de Yeşil-Mavililer, Pierrot ile büyük bir fırsat kaçırdı. Haitili forvetin yakın mesafedeki kafa vuruşunu Onana kurtardı. Trabzon, derbide 3 puanı alarak F.Bahçe'yi yakaladı.

GALİBİYET ORHAN HOCA İÇİNDİ

Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti Orhan Kaynak'a adayan Onana, "Bizim için her anlamda özel bir maçtı. Yardımcı antrenörümüzü kaybettik. Bu acı haberden sonra maça çıkabilmek kolay değildi. Ailesine onların hep yanında olduğumuzu söylemek istiyorum. Hocamızın ailesinin her zaman yanında olacağız. Bu galibiyet çok önemliydi. Çok acı bir kayıp yaşadık. Hepimizi çok üzdü. Her zaman bizimle olan birisiydi. Bugünkü galibiyet hocamız içindi" ifadelerini kullandı.