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Spor

Onun için geliyorlar! Michy Batshuayi, İngiltere yolcusu

Bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan Michy Batshuayi, İngiliz kulübünü etkilemeyi başardı. Ada ekibi yaz transfer döneminde Belçikalı oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

17 Mart 2024 Pazar 09:24 - Güncelleme:
Onun için geliyorlar! Michy Batshuayi, İngiltere yolcusu
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Sarı-lacivertlilerde yıldız golcü Michy Batshuayi, ortaya koyduğu futbolla takıma önemli şekilde yardım ediyor. Belçikalı yıldız özellikle son dakikalarda attığı gollerle takımı şampiyonluk yarışında iddialı konumda tutmaya devam ediyor.

Bu sezon 20 gol kaydeden 30 yaşındaki santrfor, transferin de gözdesi konumuna geldi.

Sergilediği futbolla beğeni toplayan yıldız oyuncuya Avrupa'dan birçok takım ilgi gösteriyor. Yeni adresi merak konusu olan Michy Batshuayi, özellikle İngiliz ekibinin yakın takibinde.

İNGİLİZ EKİBİNİN RADARINDA!

Skora verdiği katkıyla dikkat çeken Belçikalı yıldızın son talibi ise Leeds United oldu...

Ada medyasında yer alan haberlere göre; Leeds, Premier Lig'e çıkması halinde tecrübeli golcü için harekete geçecek ve Fenerbahçe'nin kapısını yaz transfer döneminde çalacak.

DZEKO'NUN GÖLGESİNDE

Haberin içeriğinde şu ifadelere yer verildi: "Belçikalı forvet, bu sezon kulübü adına 20 gol attı ve Leeds'in dikkatini çekmeyi başardı.

Sözleşmesi yaz aylarında bitecek ancak Fenerbahçe'nin bir yıl uzatma opsiyonu var. Dolayısıyla onu satabilecekleri anlamına geliyor. Dzeko'nun gölgesinde kaldı. Kariyerinde 176 gol attı."

Batshuayi kariyerinde Marsilya, Chelsea, Valencia, Dortmund, Crystal Palace ve Beşiktaş gibi önemli takımların da formasını giydi.

Belçikalı yıldız ülkesinin milli takımında ise çıktığı 53 maçta 27 gollük katkı verdi.

Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

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