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  • ''Önünde büyük bir gelecek var'' Juventus efsanesinden Kenan Yıldız'a övgüler!
Spor

''Önünde büyük bir gelecek var'' Juventus efsanesinden Kenan Yıldız'a övgüler!

Juventus'n efsane isimlerimden eski Polonyalı futbolcu Zbigniew Boniek, İtalyan ekibinde forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için övgü dolu ifadelerde bulundu. Boniek, genç yetenek için, 'Kenan Yıldız çok yetenekli bir çocuk. Önünde büyük bir gelecek var. Omuzlarında 10 numara yükü var ama bu yükü oldukça iyi taşıyor.' ifadelerini kullandı.

26 Kasım 2024 Salı 15:48 - Güncelleme:
''Önünde büyük bir gelecek var'' Juventus efsanesinden Kenan Yıldız'a övgüler!
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Juventus ve Polonyalı futbol efsanesi Zbigniew Boniek, Kenan Yıldız hakkında konuştu.

La Gazzetta dello Sport'a demeç veren Boniek, "Kenan Yıldız çok yetenekli bir çocuk. Önünde büyük bir gelecek var. Omuzlarında 10 numara yükü var ama bu yükü oldukça iyi taşıyor. Ancak, onu efsanelerle kıyaslamayı fazla abartmayalım." ifadelerini kullandı.

"MOTTA HER MAÇTA KALİTE GÖSTERİYOR"

Juventus'un yeni teknik direktörü Thiago Motta ile ilgili gelen soruya Polonyalı efsane, "Saha kenarında gerçek bir beyefendi gibi görünüyor. Olumlu anlamda ilgimi çekiyor. Her maçta kalite ve karakter gösteriyor." cevabını verdi.

"TRAPATTONI FORMALARIMIZI ALIP HEDİYE EDERDİ"

Juventus'taki eski teknik direktörü Giovanni Trapattoni hakkında gelen soruya Boniek, gülümseyerek, "Trap'ı sevgiyle hatırlıyorum, özellikle de maç sonralarını. Herkese iltifat ederdi tek tek, sonra duşa giderdik ve geri dönünce maç formalarımızı bulamazdık. Trap cömert bir adamdı; benim, Platini'nin, Scirea'nın ve Tardelli'nin formalarını arkadaşlarına hediye ederdi." dedi.

"KIWIOR VE SKRINIAR'I ALSINLAR"

Juventus'un gündemindeki savunmacılar Milan Skriniar ve Jakub Kiwior'u değerlendiren Boniek, "Kiwior hücumda da güçlü, solak ve esnek bir oyuncu. Skriniar ise güvenli bir stoper. Inter'de bunu kanıtladı. Neden ikisinden birini seçelim ki? Eğer yapabiliyorlarsa ikisini birden alsınlar." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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