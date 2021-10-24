Onur Ayık Ümraniyespor'u liderlikte tuttu

24 Ekim 2021 Pazar 15:54 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 15:54

TFF 1. Lig'de 10'uncu haftaya namağlup lider giren Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu deplasmanında 2-0 kazanarak koltuğunu korudu. Ümraniyespor'a 3 puanı getiren golleri 31'inci ve 45+4'üncü dakikada Onur kaydetti. Ümraniyespor bu sonuçla 24 puana yükselirken, Altınordu ise 10 puan kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Ahmet İlhan'ın ara pasıyla buluşan Recep kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

31'inci dakikada konuk Ümraniyespor golü buldu. Camara'nın yerden pasında topa gelişine düzgün vuran Onur takımını öne geçirdi: 0-1.

45+4'üncü dakikada fark ikiye çıktı. Valle'nin sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topa gelişine vuran Onur bir kez daha fileleri sarstı: 0-2. İlk yarı 2-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile noktalandı.

49'uncu dakikada Burak İnce'nin sert şutunda Ümraniyespor kalecisi Burak gole izin vermedi.

60'ıncı dakikada hızlı gelişen Altınordu atağında Rıdvan topu ceza sahasına çevirdi. Altınordulu oyuncular altıpas üzerinde topa dokunamadı

70'inci dakikada Ümraniyespor tehlikeli geldi. Onur'un pasında Vrsajevic'in çektiği şutta kaleci Ali Emre topa son anda müdahale etti.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Cem Özbay

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak, Volkan Fındıklı, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 78 Furkan Metin), Ahmet İlhan Özek, Metehan Yılmaz, Kürşad Sürmeli (Dk. 41 Sami Satılmış), Recep Aydın (Dk. 46 Burak İnce), Hüsamettin Yener, Ahmet Dereli (Dk. 46 Yusuf Can Esendemir), Enis Destan (Dk. 56 Şeref Özcan)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Onur Ayık (Dk. 74 Emre Nefiz), Oğuz Gürbulak (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan), Serkan Göksu (Dk. 88 Yunus Emre Merotoğlu), Del Valle (Dk. 74 Napoleoni), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 58 Mrsic), Camara

Goller: Dk. 31 ve 45+4 Onur Ayık (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Rıdvan Koçak, Dk. 32 Ahmet Dereli, Dk. 37 Metehan Yılmaz (Altınordu), Dk. 21 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 69 Mrsic, Dk. 73 Serkan Göksu, Dk. 90+2 Yunus Emre Mertoğlu (Bereket Sigorta Ümraniyespor)