Onur Bulut: Bu zor deplasmanda 3 puan almak önemliydi

Onur Bulut, Milli Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Onur Bulut yaptığı açıklamada, "Zor bir galibiyetti. İyi bir futbol sergileyemedik. Önemli olan 3 puanı almamızdı. Salı günü evimizde zor bir rakiple oynayacağız. Umarım daha iyi olacak. Uzun bir süre sonra ilk maçımızdı. Her şey daha tam oturmadı ama günden güne daha iyi olacağız." dedi.

Önemli olanın 3 puan olduğunu söyleyen Onur, "3-4-3'ün sağ kanadını ekim ayında oynamıştım. Çekya'yı ve İskoçya'yı böyle yendik. Bugün yine denedik, olmayınca ikinci yarı farklı bir dizilişle oynadık. Bu zor deplasmanda 3 puanı almak önemliydi." açıklamasını yaptı.

Onur ayrıca, "Hırvatistan'a karşı da en iyi şekilde oynamamız gerekiyor. Önemli olan 3 puanı almaktı." diye konuştu.