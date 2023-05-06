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Spor

Onur Bulut: Futbolda imkansız diye bir şey yoktur

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1'lik net bir skorla mağlup eden Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Onur Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 22:57 - Güncelleme:
Onur Bulut: Futbolda imkansız diye bir şey yoktur
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Beşiktaşlı futbolcu Onur Bulut, Antalyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

Onur Bulut yaptığı açıklamada, "Oyun tarzımızla yine maçı çevirdik. Bu bizim mantalitemizi gösteriyor, geriye düştüğümüz maçları da kazanabiliyoruz. Mutlu ve uzun bir tatile ayrılıyoruz." dedi.

Oynadığı mevkiyle ilgili konuşan Onur, "Hem Almanya'da hem Türkiye'de sağ açıkta, sol açıkta, sol bekte oynadık. Benim için pozisyon fark etmiyor. Sahada olduğum sürece en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum. Oynadıkça her şey yolunda oluyor." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk ile ilgili ise, "Futbolda her şey olabilir. İmkansız diye bir şey yok." açıklamasını yaptı.

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