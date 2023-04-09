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Spor

Onur Bulut: Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizi yenmek zor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Onur Bulut açıklamalarda bulundu.

9 Nisan 2023 Pazar 23:10 - Güncelleme:
Onur Bulut: Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizi yenmek zor
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Onur Bulut, Giresunspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Onur Bulut, "İnşallah daha iyi olacağız. Tam henüz istediğim oyunu oynamadım şu ana kadar. Fena değil ama çok daha iyi olabilirim. Bunu göstermiştim zaten. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda tam istediğim performansa gelir ve herkesi daha çok mutlu ederim." dedi.

Milli futbolcu, konuşmasına, "Her maça çıktığımız zaman kazanmak için çıkıyor, öyle oynamaya çalışıyoruz. Hem takım olarak hem bireysel olarak herkes performansını artırıyor. Böyle olunca seri yakalıyoruz." sözleriyle devam etti.

Onur Bulut, son olarak, "Ofansif bir kadroyla çıkma noktasında hocamız bir risk aldık ama biz performansımızı gösterdikten sonra hiçbir sorun olmaz. Top kayıplarından sonra savunmaya doğru çekilince hiç sorun olmadı. Her şeyi birlikte yaptıktan sonra bizi yenmek zor, kolay değil. Haftaya Trabzonspor maçı var. Kimin oynayacağı bilinmez. Bizim için kritik maç. Kim oynar, kim sonradan girer bunu bilemeyiz ama sahada olan herkesin yüzde 200'üyle fark yaratmaya çalışacağı kesin." ifadelerini kullandı.

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