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Spor

Onur Bulut: İstediğimiz oyunu oynayamadık

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Onur Bulut maç sonu açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2023 Pazar 23:42 - Güncelleme:
Onur Bulut: İstediğimiz oyunu oynayamadık
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Beşiktaşlı Onur Bulut, Trabzonspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Onur Bulut "Kazanmaya geldik. Kaybedebilirdik de ama keşke yenebilseydik. Maalesef yenemedik. İnşallah Ümraniyespor'u yeneriz. Sonra Galatasaray maçı var. Önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Siyah-beyazlı futbolcu "İstediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimiz pozisyonlara giremedik. Bazen böyle maçlar oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Onur Bulut bu sezon çıktığı 6 resmi maçta 1 asist yaparak skora katkı sağladı. Siyah-beyazlıların yetenekli futbolcusu Onur Bulut 540 dakika sahada kaldı.

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