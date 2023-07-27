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Spor

Onur Bulut: Şampiyonluğa oynayacağız

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Onur Bulut, Tirana ile oynadıkları UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2023 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Onur Bulut: Şampiyonluğa oynayacağız
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Beşiktaş'ta ilk golü atan isim olan Onur Bulut, Tirana karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcu, "Maça iyi başladık. Top genelde bizdeydi, istediğimiz şeyleri sahada sergileyebildik ama geliştirmemiz gereken yerler var. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum." sözlerini kullandı.

Onur Bulut, açıklamalarını, "Forma rekabeti iyidir. Herkes birbirinin yerini doldurmaya çalışıyor. Şampiyonluğa oynayacağız, Şenol hocamız bunu her fırsatta söylüyor. Beşiktaş'ın hedefi her zaman şampiyonluktur." diye tamamladı.

  • Onur Bulut
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