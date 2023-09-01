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Spor

Onur Bulut: Şu anda her şey iyi gidiyor

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Onur Bulut, 1-0 kazandıkları Dinamo Kiev maçının ardından açıklamalarda bulundu.

1 Eylül 2023 Cuma 00:05 - Güncelleme:
Onur Bulut: Şu anda her şey iyi gidiyor
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Beşiktaş'ta Onur Bulut, 1-0 kazanılan Dinamo Kiev maçının ardından görüşlerini aktardı.

Onur Bulut, "Kontrol bizdeydi, pozisyon vermedik. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahada gösterebildik. Nerede görev verilirse elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Allah'a şükür şu an her şey iyi gidiyor." dedi.

Milli futbolcu sözlerini, "Buraya 6'da 6 ile geldik. Buraya yüksek konsantrasyonla ile geldik ve sahadan galip ayrıldık. Ligde de hedefimiz belli, Sivas maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye tamamladı.

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