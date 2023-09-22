İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2023 Cuma / 8 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1686
  • EURO
    28,9658
  • ALTIN
    1681.73
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Onur Bulut transferi için TFF'den açıklama
Spor

Onur Bulut transferi için TFF'den açıklama

Beşiktaş'ın Onur Bulut transferinde Kayserispor'un yaptığı itiraz ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi.

22 Eylül 2023 Cuma 19:34 - Güncelleme:
Onur Bulut transferi için TFF'den açıklama
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Kayserispor'un Onur Bulut transferi için yaptığı itirazın incelenmesine devam edilmesi kararı alındığını açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

"Kayserispor Futbol A.Ş.'nin futbolcu Onur Bulut ve Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 11.04.2023 tarih ve E.2023/88 - K.2023/119 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 22.09.2023 Cuma günü saat 14:30'da icra edilen duruşmada Kayseri Spor Futbol A.Ş.'nin vekilli Av. M. Şekip Mosturoğlu, futbolcu Onur Bulut vekilleri Av. Ercan Sevdimbaş ve Av. İpek Palamut, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. vekilleri Av. Enes Şimşek, Av. Alp Tolga Arcan ve Av. Berkan Boyacı'nın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliği ile karar verilmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.