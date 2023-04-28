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Spor

Onur Bulut'ta işlem tamam! Menajeri resmen açıkladı

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onur Bulut için birçok spekülasyon çıkmıştı. Transferde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yanıt geldi.

28 Nisan 2023 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Onur Bulut'ta işlem tamam! Menajeri resmen açıkladı
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Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve transferi krize neden olan Onur Bulut için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararını verdi.

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, oy birliğiyle, Kayserispor'un Onur Bulut'a karşı açtığı davada oyuncuyu haklı buldu.

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ın, milli oyuncu için Kayserispor'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Kayserispor'un, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun bu kararına itiraz etme hakkı bulunuyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Onur Bulut'un menajeri Cengiz Erten, konuyla ilgili NTV'ye konuştu. Erten, "Kayserispor başkanı Ali Çamlı, yöneticiler Murat Duman ve Nurettin Açıkalın bize resmen oyun oynadılar, kumpas kurdular. Onur Bulut'un transferinde usülsüz bir durum zaten yoktu. Dava süreci boyunca haklı çıkacağımıza inancımız tamdı. Kayserispor'un açtığı davayı biz kazandık. Adalet yerini buldu." sözlerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut, kulübün kendisine transfer için izin verdiğini belirterek, ara transfer döneminde Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Kayserispor ise Onur'un sözleşmesinin devam ettiğini belirterek konuyu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşımıştı.

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