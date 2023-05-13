İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2023 Cumartesi / 23 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Onur Bulut'tan Beşiktaş'a kötü haber
Spor

Onur Bulut'tan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ın depremzede vatandaşlar yararına Azerbaycan temsilcisi Sabah FK ile oynadığı maçta fenalaşan Onur Bulut hastaneye kaldırıldı.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:01 - Güncelleme:
Onur Bulut'tan Beşiktaş'a kötü haber
ABONE OL

Beşiktaş, depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel maça çıktı.

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Milli futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek. Ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan başarılı futbolcu Onur Bulut bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 8 resmi maçta 1 asist yaptı ve 584 dakika saha kaldı.

  • onur bulut
  • beşitaş
  • sabah fk

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.