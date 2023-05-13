Onur Bulut'tan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş, depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında Azerbaycan ekibi Sabah FK ile özel maça çıktı.

Tofiq Bahramov Stadı'nda oynanan karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın ardından tansiyonu yükselen Beşiktaşlı Onur Bulut'un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Milli futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek. Ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

2022-2023 sezonun ara transfer döneminde Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan başarılı futbolcu Onur Bulut bu sezon siyah-beyazlı forma ile çıktığı 8 resmi maçta 1 asist yaptı ve 584 dakika saha kaldı.