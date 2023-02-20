Onur Bulut'u bekleyen büyük tehlike! 4 ay ceza...

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki futbolcu Onur Bulut'un transferiyle ilgili olarak yaşanan hukuki süreci, Spor Hukukçusu ve Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, İHA'ya açıklamalarda bulundu.



Onur Bulut ve menajerinin, Kayserispor ile yaptıkları protokolde serbest kalma bedelinin 1 milyon avro olarak belirlendiğini ve bu protokolün, yöneticiler tarafından imzalandığının belirtildiğini söyleyen Ebrar Efkan Bilgiç, "Beşiktaş bu protokole dayanarak Onur Bulut'un serbest kalma bedeli olan bonservis ücretini, Kayserispor'a banka hesabına gönderiyor. Futbolcu Onur Bulut, avukatı aracılığıyla Kayserispor'a sözleşmesini feshettiğine dair noterden ihtarname çekerek Beşiktaş'a transferini gerçekleştiriyor. Onur Bulut ile Kayserispor arasında imzalanan protokolde imzası bulunan yöneticinin ise anonim şirket olan Kayserispor için imzaya yetkili olmadığı iddia ediliyor. Profesyonel futbolcunun, sözleşmesini haklı nedenle feshetme şartları Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferi Talimatı'nda sayılmış olsa da burada yer almamakla birlikte 'Serbest kalma bedeli' de şarta bağlı bir sözleşme sonlandırma halidir. Sözleşmesinde serbest kalma bedeli yer alan profesyonel futbolcunun, bu bedelin ödenmesiyle birlikte sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı vardır. Kayserispor'un iddiasına göre, oyuncusu Onur Bulut ile aralarında imzaladıkları sözleşmede bir serbest kalma bedelinin olmamasının yanı sıra oyuncu tarafının iddia ettiği protokolde kulüp adına imzaya yetkili olan Ali Çamlı'nın imzasının yer almaması. Dolayısıyla bu durumda futbolcu Onur Bulut, sözleşmesi devam ederken haksız nedenle sözleşmesini feshetmiş oluyor ve konu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na taşınıyor" diye konuştu.

"BU OLAYIN BENZERİ OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLE RİZESPOR ARASINDA YAŞANDI"

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan ne gibi kararlar çıkabileceğini anlatan Bilgiç, "Eğer Kayserispor'un iddiasında UÇK tarafından haklı bulunur ise yani futbolcu Onur Bulut sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine karar verilirse, oyuncu koruma dönemi içerisinde olduğundan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu PFST Talimatı'nın 30. maddesine uyarınca sportif ceza alabilir. 'Profesyonel futbolcu sözleşmelerinin koruma dönemleri içerisinde futbolcu tarafından haklı bir sebebe dayanmadan ya da kulüp tarafından 27/1. maddesinin 'a', 'b' ve 'd' bentlerinde sayılan haller dışında haklı bir sebeple feshedilmesi halinde, tazminat ödeme yükümlülüğünün yanı sıra aşağıda belirlenen sportif cezalar uygulanır. 30. maddenin 1. fıkrasında ise sportif cezanın süresi açıklanmış olup futbolcu Onur Bulut'un en az 4 ay boyunca resmi müsabakalardan men cezası alır. Bu durumun bir benzeri geçtiğimiz yıllarda futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Çaykur Rizespor arasında yaşanmış ve Oğulcan Çağlayan uzun bir süre futboldan uzak kalmıştı" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR'A TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR"

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Kayserispor başvurusunu haklı bulur ve futbolcunun sözleşmesini feshinin haksız olduğuna karar verirse bu durumdan Beşiktaş'ın da etkileyebileceğini ifade eden Ebrar Efkan Bilgiç, "Galatasaray-Oğulcan Çağlayan ve Çaykur Rizespor arasındaki uyuşmazlıkta; Oğulcan Çağlayan'ın futboldan men cezası almasının yanı sıra Galatasaray'ın da tazminat ödemesine hükmedilmişti. Beşiktaş da aynı senaryoyla karşılaşmanın yanında transfer yasağı cezası da alabilir. Talimat çok açık. PFSTT'nin 29. maddesinin 3. fırkasına göre; 'Fesih halinde futbolcu, ancak transfer olacağı kulübün feshin hukuki ve sportif cezai sonuçlarından müteselsilen sorumlu olduğunu kabul ettiğini belirten taahhütnameyi imzalaması halinde transfer olabilir.' Bu durumda Beşiktaş'ın, Onur Bulut'u transfer ve tescil ettiği açık olduğundan taahhütname imzaladığı da ortadadır. Koruma dönemi içerisindeki futbolcuyu feshe yönelten veya sözleşmesinin feshine neden olan kulüplere fesih tazminatı ödemesinin yanı sıra sportif yaptırımların uygulanabileceği PFSTT'nin 30. maddesinde belirtilmiş. PFSTT md. 30/5: Önceki sözleşmesini haklı bir sebep olmaksızın sona erdiren profesyonel futbolcu ile sözleşme imzalayan kulübün aksi ispat edilmedikçe futbolcuyu sözleşmesini feshe yönelttiği varsayılır. Bu durumda, kulübe en az bir, en fazla iki transfer ve tescil dönemine kadar transfer yasağı verilir. Tüm bu sportif cezalara Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından karar verilebilmesi için futbolcu sözleşme feshinin haksız olduğuna kanaat getirilmesinin yanında Kayserispor'un da sportif cezaları talep etmesi gerekiyor. Talep olmaması halinde Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, kendiliğinden sportif cezaya karar veremez. Ayrıca sportif cezaların kesinleşmesi de yine UÇK kararıyla değil, tarafların Tahkim Kurulu'na başvurusu ve burada da UÇK kararının onanmasına bağlıdır. Beşiktaş, Tahkim Kurulu'ndan da sonuç alamazsa Kayserispor'a ödeyeceği tazminat bedeli için konuyu adli yargıya taşıyabilecekse de sportif ceza hususunda ne Beşiktaş ne de Onur Bulut'un bir başvuru hakkı kalmamış olacak. Çünkü sportif ceza hususu futbolun disiplinine ilişkin olduğundan bu konuda yetkili olan tek kurum TFF ve kurullarıdır" şeklinde konuştu.

"UÇK'NUN KARARI BEŞİKTAŞ VE ONUR BULUT LEHİNE DE OLABİLİR"

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, feshin haklılığına karar vermesi durumunda futbolcu Onur Bulut, Beşiktaş ve menajer Elyasa Süme herhangi bir ceza ile karşı karşıya kalmayacağını belirten Bilgiç, "Ancak UÇK kararı, nihai yani kesin bir karar olmadığından Kayserispor Kulübü, UÇK kararını Tahkim Kurulu'na taşıyabilir. Burada da Tahkim Kurulu, UÇK'nın verdiği kararı yerinde bulursa herhangi bir ceza olmaksızın hukuki süreç tamamlanmış olacak, Tahkim Kurulu'nun kararıyla durum kesinleşecektir. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun, feshin haksız olduğuna ilişkin kararı sezon bitimine kadar verilse dahi akabinde başvurulacağını düşündüğüm Tahkim Kurulu'nun kararı, 2022-2023 sezonu bitiminde ancak açıklanacaktır. Dolayısıyla Tahkim Kurulu da feshin haksız olduğuna kanaat getirirse Onur Bulut'un sahalardan uzak kalması yani futboldan men cezası muhtemelen 2023-2024 futbol sezonunun başlamasıyla fiilen uygulanacaktır" değerlendirmesini yaptı.