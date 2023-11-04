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Spor

Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde yeni perde! TFF'den karar çıktı

Kayserispor'un Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferi konusunda Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun verdiği karara itirazı TFF Tahkim Kurulu tarafından kabul edildi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Tahkim Kurulu, eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ye gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.' sözleri yer aldı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 00:17 - Güncelleme:
Onur Bulut'un Beşiktaş'a transferinde yeni perde! TFF'den karar çıktı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor'un, futbolcu Onur Bulut'un Beşiktaş'a transfer sürecine ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) verdiği kararın iptali için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kayserispor'un, Onur Bulut transferi konusundaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararına yaptığı itirazı görüşen TFF Tahkim Kurulu, eksik inceleme nedeniyle UÇK kararının kaldırılmasına, dosyanın ikili yargılama sistemi gereğince UÇK'ye gönderilmesine oybirliği ile karar verdi.

Kayserispor, 6 Şubat 2023'te oyuncusu Onur Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzalamış ancak 8 Şubat 2023'te Beşiktaş, oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini açıklamıştı.

Kayserispor, konuyu UÇK'ye taşımış, kurul da transfer sürecinde Beşiktaş'ı haklı bulmuştu.

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