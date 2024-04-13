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Spor

Onur Göçmez: Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Fernando Santos'un görevden alınmasının ardından konuştu.

13 Nisan 2024 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
Onur Göçmez: Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Fernando Santos'un görevden alınmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖÇMEZ'İN O SÖZLERİ:

"Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı, takımı izlemeye geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bugün karşısınızda olmamızın sebebi, yaklaşım yarım saat önce, ben, Feyyaz Hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le bir toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce göreve geldik. Planlamadığımız birçok şeyle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliklerimizden biriydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama geldiğimiz noktada, skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Futbolda yenilebilirsiniz ama Beşiktaş üstün oynayan takımdır. Geçen hafta başkanımız takımla bir toplantı yaptı. Biz bu süreci geçen hafta itibariyle başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik. Ama geldiğimiz noktada, Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiyse, bugün de ortak fikirle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yapıldı, daha sonra bizler görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık"

"Beşiktaş formasını giyen herkese buradan net mesajımızdır. Yarın itibariyle herkesin Beşiktaş formasını giydiğini fark etmesi gerekir. Burası Beşiktaş. Herkes Beşiktaş formasının hakkını verecektir."

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