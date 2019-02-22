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Onur Kıvrak geri dönüyor! Sezon biter bitmez...

Verdiği radikal kararla 'Trabzonsporlu Onur' olarak kalan Onur Kıvrak, ilerleyen dönemlerde bordo mavili kulübün teknik heyetinde görev alacak.

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TM Dijital Haber Merkezi

Trabzonspor’da önce kadro dışı bırakılan daha sonra takımdan gönderilen Onur Kıvrak’ın futbolu bırakmasının ardından kovuğuna çekildiği, eski eldivenin artık futbol maçlarına bile göz atmadığı ifade edildi.

ONUR KIVRAK GEREKEN EĞİTİMLERİ ALACAK

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Bordo mavili kulüpte 12 sezon forma giydikten sonra radikal bir kararla aktif futbol kariyerine son veren Onur Kıvrak’ın şu anda dinlenmede olduğu belirtilirken 31 yaşındaki milli kalecinin ilerleyen dönemlerde Trabzonspor’da görev alacağı, hatta teknik heyet içerisinde bulunacağı öğrenildi.  Karadeniz ekibinde futbolu bırakarak "Trabzonsporlu Onur olarak hatırlanmak istiyorum" açıklamalarıyla camianın takdirini toplayan Onur Kıvrak’ın şu anda net olarak sezonun bitmesini beklediği bildirildi.

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