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Spor

Onuralp Bitim: Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Onuralp Bitim, Basketbol Süper Ligi'nde ulaştıkları şampiyonluk sonrası, 'Sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey' dedi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 02:12 - Güncelleme:
Onuralp Bitim: Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 77-75 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek şampiyon oldu. Kupa töreni sonrası sarı-lacivertlilerde Onuralp Bitim, açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını belirten Onuralp, "Bu sezon 3. kupamızı aldık, Final Four'a kaldık. Uzun bir sezondu. Gerçekten çok inişli çıkışlı bir sezondu. Sezonu 3 kupayla kapatmak Avrupa'da çok az takımın yapabileceği bir şey fakat Fenerbahçe için her zaman alıştığı, her zaman da hak ettiği şey. Fenerbahçe armasının ağırlığı çok büyük, Fenerbahçe formasının ağırlığı çok büyük. Sahaya çıktığınızda her zaman kazanmalısınız. Dünyanın en güzel taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"UMARIM DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEĞİZ"

Onuralp Bitim, "Sporun güzel kısımlarından bir tanesi de bir şey bitiyor, sonra yenisi başlıyor. Bu akşam özellikle 3. kupayı Fenerbahçe ailemle birlikte çok güzel kutlayacağım. Ondan sonra da ay-yıldızlı milli görev var. Orası da çok ayrı bir gurur. Çağrılmak her zaman çok büyük lütuf. Umarım ay-yıldızlı formayla da en iyi şekilde ülkemizi temsil edip Dünya Şampiyonası'na gideceğiz" ifadelerini kullandı.

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