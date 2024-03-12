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Spor

Onuralp Bitim, Chicago Bulls'a galibiyet için yetmedi

NBA'de Dallas Mavericks, deplasmanda konuğu olduğu Chicago Bulls'u 127-92 yendi. Ev sahibi ekipte forma giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayıyla takımına katkıda bulundu.

AA12 Mart 2024 Salı 15:04 - Güncelleme:
Onuralp Bitim, Chicago Bulls'a galibiyet için yetmedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Chicago Bulls'u 127-92 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls forması giyen ve maçta 25 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle NBA kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

Mavericks'in all-star yıldızı Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle üst üste 7. "triple-double"ını yaptı. Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaunt, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaunt, Kyrie Irving 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Bulls'ta ise DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Coby White 12 sayıyla oynadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 114-97

Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-117

San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 102-112

Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 92-127

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 125-119

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 99-121

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