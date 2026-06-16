Onuralp Bitim: Hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 yenen Fenerbahçe Beko'da milli oyuncu Onuralp Bitim, galibiyeti hak ettiklerini ve böyle oynadıkları takdirde şampiyon olacaklarını söyledi.

Seride durumu 1-1'e getiren sarı-lacivertli takımda Onuralp Bitim ile Finlandiyalı oyuncu Mikael Jantunen, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirten Onuralp, "Fenerbahçe karakterini ortaya koyup hak ettiğimiz skoru aldığımız için mutluyum. Seride 2 maç onların sahasında olacak. Tabii ki maç maç düşünmemiz gerekiyor. Umarım bu seriyi orada bitirip kupayı kaldırabiliriz. Bugünkü oynadığımız oyunu oynarsak Fenerbahçe olarak hak ettiğimiz kupayı alacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ihraç edilmesine ilişkin konuşan 27 yaşındaki basketbolcu, "Beklemediğimiz bir durumdu. Koçun atılması kötü bir şey ama evimizde olduğumuz için daha motive olduk. Maçı daha da sıkı oynamaya başladık. Hepimiz o kadar profesyoneliz ki maçın içinde bazen taraftarların arasında, saha içi ya da saha dışında her şeye hazırlıklı durumdayız. Kenarda da koçun ekibi var. Bütün sene çalıştığımız için taktiklere hakimdik. Kendisi bizimle olamadı ama sisteme bağlı kaldık. O kadar iyi takımız ki her şekilde galibiyeti almayı biliyoruz. Hangi duruma düşersek düşelim kazanmayı bilen bir Fenerbahçe var." diye konuştu.

MİKAEL JANTUNEN: "İLK MAÇA GÖRE GELİŞİM GÖSTERDİK"

Fenerbahçe Beko'nun Finlandiyalı basketbolcusu Mikael Jantunen, kaybettikleri ilk maça göre daha iyi bir performans sergilediklerini aktardı.

Final serisinde küçük detayların çok önemli olduğuna vurgu yapan Jantunen, "Doğru yönde bir adım attık. Daha iyi oynadık ve seride durumu 1-1'e getirdik. Çok zorlu iki karşılaşma için deplasmana gidiyoruz. Orada galibiyet için daha iyi maçlar çıkarmalıyız. İlk maça göre gelişim gösterdik. Bunun daha da üzerine koymalıyız. Uzun bir sezon oluyor. Önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Almamız gereken iki galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan, oynadığımız oyundan keyif almak ve bunu sonuna kadar götürebilmek." şeklinde görüş belirtti.