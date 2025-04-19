Onvo Büyükçekmece deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 89-68 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
Bursaspor Yörsan: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17
1. Periyot: 15-23
Devre: 25-41
3. Periyot: 47-58