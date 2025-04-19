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Spor

Onvo Büyükçekmece deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 89-68 mağlup etti.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 17:24 - Güncelleme:
Onvo Büyükçekmece deplasmanda kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 89-68 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Bursaspor Yörsan: Brown 15, De Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17

1. Periyot: 15-23

Devre: 25-41

3. Periyot: 47-58

  • Onvo Büyükçekmece Basketbol
  • Bursaspor Yörsanı
  • Süper Lig

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