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Spor

Onvo Büyükçekmece uzatmalarda güldü

Onvo Büyükçekmece, Basketbol Süper Ligi'nin 2'nci haftasında Türk Telekom'u 99-88 mağlup etti.

12 Ekim 2024 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Onvo Büyükçekmece uzatmalarda güldü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, normal süresi 68-68, 1. uzatma bölümü de 83-83 eşitlikle sona eren maçın 2. uzatma bölümünde Türk Telekom'u 99-88 yendi.

Bu sonucun ardından Onvo Büyükçekmece sezonun ilk galibiyetini yaşadı. Türk Telekom ise ilk kez parkeden mağlup ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 27, Erdi Gülaslan 2, Starks, Sajus 8, Bruinsma 11, Gilmore, Ata Kahraman 17, Emircan Koşut 4, Bora Satır, Yesukan Onar, Arda Berk Kaya, Love 30

Türk Telekom: İsmet Akpınar 18, Emre Melih Tunca 6, Mahir Ağva, Bess 3, Makoundou 6, Heidegger 21, Berkan Durmaz 3, Alexander 10, Brown 13, Hanlan 8, Kaan Berk Tarla

1. Periyot: 11-22

Devre: 27-39

3. Periyot: 53-51

Normal süre: 68-68

1. Uzatma: 83-83

5 faulle çıkanlar: 35.21 Berkan Durmaz, 39.34 Brown, 48.02 Alexander (Türk Telekom) 36.45 Sajus (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

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