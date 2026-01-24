Noa Lang transferi ile hücum hattına takviye yapan Galatasaray, orta sahaya da güç katmak için arayışlarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda birçok ismi listesine alan Sarı-Kırmızılılar, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için harekete geçti. Nijeryalı oyuncu için Victor Osimhen'i de sürece dair eden sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu ikna etmeyi başardı. Belçika basını, Onyedika'nın Galatasaray'a katılma konusunda istekli olduğunu yazdı. Nieuwsblad adlı haber sitesi, "Takımla idmanlara çıkıyor ama aklı transferde. Brugge, Türk ekibinden gelen ilk teklifi reddetti ve oyuncusunu takımda tutmak için çalışıyor" ifadesini kullandı.

TEKLİFİ KABUL EDİN!

Haberin devamında, "Afrika Kupası'ndan dönen Onyedika, Club Brugge Yönetimi ile Galatasaray'ın teklifi üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Oyuncu, kulübünün reddettiği teklifi yeterli bulduğunu belirtti. Belçika takımının öncelikli hedefi Onyedika'yı takımda tutmak. Club Brugge, 20 milyon euro piyasa değerine sahip oyuncuyu bu kış bırakmak istemiyor. Ancak sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalmış olması ve oyuncunun uzun süredir yeni bir macera istemesi, onu güçlü bir konuma getiriyor. Kulüp, en azından yaz ayına kadar kalması için Nijeryalı oyuncuyu ikna edebileceğine inanıyor" denildi.

ASTON VİLLA TAKİP EDİYOR

Eintracht Frankfurt'un yanı sıra İngiltere'den Aston Villa, Onyedika'ya ilgi duyuyor. Fakat bu iki takım da 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha için henüz resmi teklif yapmadı. İddialara göre; Galatasaray, Club Brugge'a 12 milyon euro önerdi. Belçika ekibi ise 18 milyon euroda diretiyor. Genç oyuncu bu sezon 24 resmi maçta bin 780 dakika sahada kaldı. 2 gol ve 1 asistle katkı veren genç oyuncu, defansif anlamda takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro