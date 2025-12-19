Afrika Uluslar Kupası için röportaj veren Nijerya Milli Takımı'nın orta sahası Frank Onyeka, Victor Osimhen'in en önemli futbolcuları olduğunu söyledi.

Rakiplerin Osimhen'den çekindiğini vurgulayan Brentfordlu futbolcu şunları söyledi: "O inanılmaz bir oyuncu," dedi. "Her top için savaşmak isteyen bir adam. Bence savunmacılar ondan korkuyor. Hatta Kongo oyuncularından biri bile bunu söyledi. Onun olmadığı maçta oyunumuz etkilendi. Victor oyundan çıktığında, savunmacılara biraz dinlenme fırsatı verdi." Milli forma altında 46 maçta 31 gol kaydeden Victor Osimhen, tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Birinci sırada ise 37 gollü Rashidi Yekini var. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, 6 gol atması halinde efsane ismin rekorunu yakalayacak.