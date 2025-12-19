İSTANBUL 14°C / 7°C
  Onyeka'dan Victor Osimhen itirafı: Savunmacılar ondan korkuyor
Spor

Onyeka'dan Victor Osimhen itirafı: Savunmacılar ondan korkuyor

Nijerya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Frank Onyeka, Galatasaraylı Victor Osimhen'in takım üzerindeki etkisini anlattı. Onyeka, Osimhen'in rakip savunmalar üzerinde büyük bir baskı kurduğunu söyledi.

19 Aralık 2025 Cuma 08:35
Onyeka'dan Victor Osimhen itirafı: Savunmacılar ondan korkuyor
Afrika Uluslar Kupası için röportaj veren Nijerya Milli Takımı'nın orta sahası Frank Onyeka, Victor Osimhen'in en önemli futbolcuları olduğunu söyledi.

Rakiplerin Osimhen'den çekindiğini vurgulayan Brentfordlu futbolcu şunları söyledi: "O inanılmaz bir oyuncu," dedi. "Her top için savaşmak isteyen bir adam. Bence savunmacılar ondan korkuyor. Hatta Kongo oyuncularından biri bile bunu söyledi. Onun olmadığı maçta oyunumuz etkilendi. Victor oyundan çıktığında, savunmacılara biraz dinlenme fırsatı verdi." Milli forma altında 46 maçta 31 gol kaydeden Victor Osimhen, tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor. Birinci sırada ise 37 gollü Rashidi Yekini var. Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, 6 gol atması halinde efsane ismin rekorunu yakalayacak.

