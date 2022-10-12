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Spor

Onyekuru 'ağlama hareketi'nin sebebini açıkladı!

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında attıkları golden sonra sarı lacivertli tribünlere 'ağlama' hareketi yapan Henry Onyekuru, bu hareketinin sebebini açıkladı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
Onyekuru 'ağlama hareketi'nin sebebini açıkladı!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru, Fenerbahçe maçında yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'a konuşan Onyekuru, "Fenerbahçe maçında neler yaşandı? Tribünlere neden bir ağlama hareketi yaptın?" sorusu üzerine şu cevabı verdi:

"Maça başlarken tepkilerle karşılaşacağımı biliyordum. Galatasaray'da oynarken attığım golle Fenerbahçe'nin 20 yıllık yenilmezlik serisi bitmişti. Bundan dolayı bana karşı bir öfke oluşacağını biliyordum. Sahaya çıktığımda bu tarz olaylara reaksiyon gösteren biri değilim. Bu durum, aksine beni daha fazla motive eden bir durum. Kendime hakareti geçtim, bu durum aileme, anneme, babama ve çocuklarıma yapılınca ben de reaksiyon gösterdim."

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Adana Demirspor maçında konuk takımın futbolcusu Henry Onyekuru ile sarı lacivertli taraftarlar arasında gerilim yaşanmıştı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Onyekuru, Adana Demirspor'un attığı gol sonrası rakip tribünlere dönerek "ağlama" hareketi yapmıştı. Başarılı kanat oyuncusunun bu sevinci Fenerbahçelilerin tepkisine neden olmuştu.

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