Onyekuru bereketi

RODRİGUES’İN ayrılmasından sonra sol kanadı teslim alan Henry Onyekuru, Ankaragücü maçındaki performansı ile alkışları topladı. Karşılaşma sonrasında kendisi de “Solda oynayınca daha başarılı oluyorum” diyerek, Teknik Direktör Fatih Terim’e mesajı da yollayan Nijeryalı yıldızın, bu sezon skor katkısı yaptığı maçlarda Galatasaray da farklı kimliğe bürünüyor.

1 HAT-TRİCK, 2 KEZ DUBLE

Onyekuru toplam 9 golle, CimBom’un en etkili ismi olarak öne çıkarken, bu sezon toplam 5 maçta fileleri havalandırdı. Ankaragücü’ne karşı hat-trick’e imza atarken ayrıca iki maçta da duble yaptı. 21 yaşındaki oyuncunu gol attığı 5 maçı da kazanan Sarı-Kırmızılı takım ayrıca adeta gol patlaması yaşadı. Ligde 36 golü olan Aslan, bunların 20’sini bu 5 maçta atarken, 2 kez 6-0’lık galibiyet elde etti.

TERİM KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Everton’da olan Onyekuru, sezon sonunda İstanbul’da kalmak istediğini belirtirken, iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in de takımda kalması yönünde görüş belirttiği yıldız futbolcu için yönetimin Evreton’ın kapısını çalacağı belirtiliyor. Ancak birçok kulübün takibinde olan Onyekuru’nun şu anki değeri 10 milyon Euro.