Onyekuru: Birinci dakikadan son ana kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk
İki gol atan Henry Onyekuru, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından kısa bir açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçın ardından iki gol atan Henry Onyekuru karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Henry Onyekuru aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve bu galibiyeti yanlarında olmayan hocalarına armağan ettiklerini söyledi.
İşte Henry Onyekuru'nun maç sonundaki açıklamaları...
''Bizim için çok önemli bir maçtı. Cezalı arkadaşlarımız, eksiklerimiz vardı. Hocamız, yardımcı antrenörümüz bizimle beraber değildi ama taraftarımız buradaydı. Birinci dakikadan son ana kadar mücadele etmemiz gerektiğini biliyorduk. İyi de başladık ve kazandık. Ben bu galibiyeti hocamıza, yardımcı antrenörümüze ve taraftarmıza armağan etmek istiyorum.''
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