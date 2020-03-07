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Spor

Galatasaray düğmeye bastı: Onyekuru bombası

Galatasaray, gösterdiği performansla parmak ısırtan Henry Onyekuru'yu bir yıl daha kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Nijeryalı yıldızın bonservisinin alınmasını istiyor ancak Monaco'nun yüksek bonservis talep etmesi üzerine Sarı-Kırmızılılar yeniden kiralama formülü üzerine yoğunlaştı.

07 Mart 2020 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:38

Sezonun ikinci yarısında Henry Onyekuru’nun takıma katılmasıyla müthiş bir hava yakalayan Galatasaray, Nijeryalı yıldızı gelecek yıl da kadroda tutmaya kararlı. Hatta teknik direktör Fatih Terim’in hayali, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisini de alabilmek. Genç oyuncunun da Galatasaray’da kariyerine devam etmek istemesi, Sarı-Kırmızılılar’ın vakit kaybetmeden harekete geçmesini sağladı.

Ancak Monaco ile gerçekleşen ilk görüşmede, Fransız kulübünün yüksek bonservis talebinde bulunması, Cim Bom’u zor durumda bıraktı. Onyekuru’yu sezon başında Everton’dan 15 milyon Euro’ya transfer eden Fransızlar, bu operasyondan zarar etmek istemiyor.

MONACO 12,5 MİLYON EURO İSTİYOR

Monaco’nun bu nedenle 12.5 milyon Euro civarında bir bonservis talebinde bulunduğu öğrenildi. Galatasaray bu bedeli karşılayabilmek için, aynı ölçüde bir satış yapması gerekiyor, ancak bu mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Aslan’da Onyekuru’yu bir kez daha kiralama formülü gündeme geldi.

Sarı-Kırmızılılar, içerisinde satın alma opsiyonu da dahil olmak üzere, 2 sezonluk kiralama teklifini önümüzdeki hafta içinde Monaco’ya iletecek. Fransa’dan gelecek cevaba göre, yeni bir yol haritası belirlenecek.

(Fanatik)

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