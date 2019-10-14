Onyekuru, Cim-Bom’a dönüyor

SÜPER Lig’de sezona iyi başlayamayan Galatasaray’da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Premier Lig temsilcisi Everton’dan ayrılarak bonservisiyle birlikte Monaco’nun yolunu tutan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya’dan gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi. Sarı Kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini bitirdiği öne sürüldü. Punch gazetesinden okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Sarı-Kırmızılı ekibin yöneticileri, yetenekli futbolcunun devre arasında 6 aylığına kiralanması için Monaco kulübüne 1 milyon euro ödemeyi kabul etti. Oyuncuya ödenecek maaşın ise 750 bin euro olacağı kaydedildi. Yıldız isim, bir önceki sezon Cim Bom’un lig ve kupa şampiyonluğuna 16 gol, 6 asistle katkıda bulunmuştu. G.Saray, sezon başında Monaco’dan Falcao’yu transfer etmişti.