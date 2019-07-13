Onyekuru için son tango

GEÇEN sezon kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’a 19 gollük katkı verip şampiyonlukta önemli rol oynayan Henry Onyekuru, Florya’ya dönmek istediğini Galatasaraylı yöneticilere ve Fatih Terim’e bildirdi. Nijerya Milli Takımı’nda olan Onyekuru için Cim-Bom son bir atak yapma kararı aldı. CSKA Moskova’nın da ilgilendiği 22 yaşındaki kanat oyuncusu Everton’a Rusya’ya gitmeyeceğini bildirdi. Sarı-Kırmızılılar’ın bu oyuncuyu kiralamak için yönetici Şükrü Hanedar’ı bir kaç gün içinde İngiltere’ye göndereceği ve Everton’a yeniden satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.