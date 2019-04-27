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Onyekuru kasırgası esti

Galatasaray’a ligde 12 gol ve 2 asistlik katkı yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, kupadaki Yeni Malatya yarı final rövanşına da 2 gol ve 1 asistle damgasını vurdu.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de son 5 haftaya şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak giren, Türkiye Kupası’nda da adını finale yazdıran Galatasaray’da Henry Onyekuru fırtınası esiyor. Ligde takımına 12 gol ve 2 asistlik katkı yapan 21 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, kupada da Yeni Malatya maçına damga vuran isim oldu. Önce Linnes’in golünün asistini yapan Onyekuru, 2 de gol atıp, Aslan’ı finale uçurdu. Sezonun ikinci yarısında formu yükselen oyuncuların başında gelen Onyekuru’nun sezon sonu kiralık anlaşması bitiyor. Avrupalı kulüpleri peşinden koşturan yıldız oyuncunun, bonservis bedeli 25 milyon euro.

Feghouli kendi tarihini yazıyor

CİM-BOM’DA ikinci yarı maçlarında Feghouli, bambaşka bir görüntü çiziyor. Ligde ilk yarıdaki tek golünü 17. haftadaki Sivas maçında atan Cezayirli yıldız, ikinci yarı Alanya, Antalya ve Bursa maçlarında da 1’er gol atarken, Kasımpaşa önünde hat-trick yaptı. Kupada da Hatayspor ve Yeni Malatya’yı boş geçmeyen Feghouli, tüm kulvarlarda 10 gol atıp, 5 de asist yaparak, şimdiden kariyerinin en parlak sezonuna imza attı.

 

''Akıncı SİHA pek yakında göklerde''

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