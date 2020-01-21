Onyekuru Kayserispor maçına yetişecek

21.01.2020 11:07 - Güncelleme: 21.01.2020 11:07

Monaco'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sıtmaya yakalandığı için sarı kırmızılı takımla maçlara çıkamıyor.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Nijeryalı futbolcunun sahalara döneceği tarih netlik kazandı.

20. HAFTA SAHADA

Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu. Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızın fiziki açıdan yeterli seviyede olmadığı için Konya'ya götürülmeyeceği öğrenildi.

Ancak, Onyekuru 2 Şubat'ta oynanacak 20. haftadaki Kayserispor maçında sahada olacak.

(Takvim)