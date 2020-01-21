İSTANBUL 4°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9252
  • EURO
    6,5727
  • ALTIN
    296.14
  • BIST100
    121973
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Onyekuru Kayserispor maçına yetişecek
Spor

Onyekuru Kayserispor maçına yetişecek

Sıtma nedeniyle sahalardan uzak kalan Henry Onyekuru, 2 Şubat'taki Kayserispor maçında sahalara geri dönecek.

21.01.2020  11:07 - Güncelleme: 21.01.2020  11:07

Monaco'dan Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sıtmaya yakalandığı için sarı kırmızılı takımla maçlara çıkamıyor.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden taburcu olan Nijeryalı futbolcunun sahalara döneceği tarih netlik kazandı.

20. HAFTA SAHADA

Nijerya'da sıtma hastalığına yakalanan Onyekuru'nun iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu. Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızın fiziki açıdan yeterli seviyede olmadığı için Konya'ya götürülmeyeceği öğrenildi.

Ancak, Onyekuru 2 Şubat'ta oynanacak 20. haftadaki Kayserispor maçında sahada olacak.

(Takvim)

Kendi yarış arabasını yaptı!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'
'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

'Türk askerini Libya'ya sokmayacağım'

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek
ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

ABD'li uzman: 9 yıl önce NATO'yu durduramadılar, şimdi onlar belirleyecek

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı
Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

Çalışanlara 'ek iş yasağı' getirdi ama... Gerçek ortaya çıktı

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!

İmamoğlu'ndan dev projeye takoz!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.