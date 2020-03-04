İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0808
  • EURO
    6,7783
  • ALTIN
    321.304
  • BIST100
    112079
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Onyekuru Monaco'yla kendisi masaya oturacak
Spor

Onyekuru Monaco'yla kendisi masaya oturacak

Gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak isteyen Henry Onyekuru, 10 milyon euro bonservis bedeli talep eden Monaco ile bizzat masaya oturacak.

04 Mart 2020 Çarşamba 13:16 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 13:16

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucunda ocak ayı transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sarı-kırmızılı takımda en az bir sezon daha forma giymek için bizzat devreye girdi.

Galatasaray'ın satın alma opsiyonu olmadan 750 bin euro bedelle kiralık olarak kadrosuna kattığı Onyekuru'nun en az bir yıl daha takımda kalmaasını isteyen sarı-kırmızılı yönetim, öncelikli olarak Nijeryalı futbolcu ile görüşerek transfer sürecinde etkin rol oynamasını talep etti.

Monaco'nun Onyekuru için talep ettiği 10 milyon euroluk bonservis bedelini FFP'den dolayı ödeme şansı olmayan Galatasaray, Nijeryalı futbolcuyu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Monaco ile masaya oturacak olan ve kendisine kolaylık gösterilmesini isteyecek olan Onyekuru için ilk görüşme, milli takım arasında Fransa'da menajer Menajer D'avila tarafından gerçekleştirilecek.

Galatasaray Yönetimi de Onyekuru konusundaki stratejisini, menajer Menajer D'avila'nın yapacağı görüşmeden sonra belirleyecek ve iyi ilişkiler içerisinde olunan Monaco ile "gerekli olması" durumunda sezon bitmeden masaya oturulacak.

Esed rejimine korku salıyor: 'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

3 devlet kurumu birleşti
3 devlet kurumu birleşti

3 devlet kurumu birleşti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.