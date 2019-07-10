Onyekuru taarruzu

GALATASARAY’IN teknik direktörü Fatih Terim yeni sezonda da kadrosunda görmeyi çok istediği Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru’yu kiralamak için son bir atak daha yapacağı öğrenildi. Yönetici Şükrü Hanedar’ın birkaç gün içinde Ada’ya çıkarma yapacağı ve Onyekuru’yu önümüzdeki sezon kadrosunda düşünmeyen Everton’la bu oyuncu için masaya oturacağı belirtildi. Onyekuru için CSKA Moskova da devrede.

DEVLER LİGİ’NDE VİTRİNE ÇIKACAK

Henry Onyekuru’nun Şampiyonlar Ligi’nde vitrine çıkacağı için Galatasaray’ı çok istediği, Avrupa Ligi’nde mücadele edecek CSKA Moskova’ya ise soğuk baktığı vurgulandı. Hanedar’ın bu kozu kullanıp Everton’a baskı yapacağı ve Onyekuru’nun Galatasaray’da daha iyi gelişim sağlayacağını söyleyeceği kaydedildi. Onyekuru’nun menajeri ise “Son sözü Everton söyleyecek” demekle yetindi.

ASLAN’A 19’LUK KONGOLU GOLCÜ

Fransız basını, Galatasaray’ın 2. Lig takımlarından Paris FC’de forma giyen Silas Wamangituka ile ilgilendiğini iddia etti. 19 yaşındaki Demokratik Kongolu golcüyle Brugge, Nantes, Lille ve Nice’in de ilgilendiği bu nedenle Paris FC’nin bonservisi için 6 milyon euro talep ettiği belirtildi. Wamangituka, Paris FC formasıyla 32 maça çıkıp 2.260 dakika sahada kaldı, 11 gol atıp 2 asist yaptı.