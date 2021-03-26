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Spor

Onyekuru ve Etebo'lu Nijerya, Benin deplasmanına böyle gitti

2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde yarın deplasmanda Benin ile karşılaşacak olan Nijerya'da teknik ekip ve oyuncular, deplasmana tekneyle gitti.

DHA26 Mart 2021 Cuma 15:58 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 15:58
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2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri L Grubu'nda 8 puanla lider olan Nijerya, yarın TSİ 19.00'da deplasmanda Benin ile karşı karşıya gelecek. Nijerya Futbol Federasyonu, bu maç öncesinde ilginç bir karar alarak teknik heyet ve futbolcuların, Benin'e tekneyle gideceğini bildirdi. Federasyonun kararı üzerine kafile maç için tekneyle Benin'e geçti.

Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru ve Oghenekaro Etebo'nun da forma giydiği Nijerya, mücadeleden galibiyetle ayrılması durumunda grup lideri olarak 2021 Afrika Uluslar Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

Nijerya'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor: Maduka Okoye, Francis Uzoho, John Noble; William Ekong, Olaoluwa Aina, Adekunle Adeleke, Chidozie Awaziem, Leon Balogun, Tyronne Ebuehi, Jamilu Collins, Zaidu Sanusi; Semi Ajayi, Oghenekaro Etebo, Abdullahi Shehu, Joseph Ayodele-Aribo, Wilfred Ndidi; Ahmed Musa, Henry Onyekuru, Anayo Iwuala, Alex Iwobi, Paul Onuachu, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen.

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