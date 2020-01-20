20.01.2020 19:12 - Güncelleme: 20.01.2020 19:12

Fuat Çapa çalışmadığı dönemi nasıl geçiriyor?

Bugüne kadar çok fazla yenilik aramadım. Kendimi geliştirmek için uğraş verdim. Yurt dışında maçlar izledim. Oyuncu portföyümü geliştirmek için uğraş verdim. Fransa, Hollanda, Belçika, Almanya gibi birçok ülkeye gittim. İtalya’ya da gideceğim. Orada maçlar izleyeceğiz. Roma maçına da gitmeyi planlıyorum. Kulüp yöneticileriyle bir temas kurmuştum. Cengiz ve Mert’i görmeyi, sohbet etmeyi düşünüyorum.

“Cengiz Ünder’e A Milli Takım’da çok ihtiyacımız var”

Cengiz Ünder bizi çok mutlu ediyor. Ona A Milli Takım’da çok ihtiyacımız var. Genç bir futbolcu ve Türk futboluna çok şey katacaktır. Gençlerin önünü açma adına da önemli işler yapıyor. Avrupa kupalarında futbolcularımızın olması sevindirici. Oyuncularımızın neler yapabileceğini göreceğiz. Türk futbolculara kapıların açılması anlamında da önemli bir isim.

”Jesse’nin gol yüzdesi Garry Rodrigues ve Bruma’dan yüksek”

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çapa, 'Jesse Sekidika, ilk maçını oynadı. Eskişehir’de gayet iyi bir dönem geçirdi. Dünkü performansına bakınca neler yapabileceğini az da olsa gösterdi. Yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Uzun yıllar Galatasaray’a katkı sağlayacaktır. Adaptasyon sürecini iyi geçirmeli. Nasıl ki Bruma ve Rodrigues çıkış yaptı, o da yapacaktır. Gol yüzdesinin daha fazla olduğunu düşünüyorum' dedi.

”Jesse, bitiricilik açısından Onyekuru ve Rodrigues’ten iyi”

Onyekuru’yu Belçika’dan iyi tanıyorum. Galatasaray’da iyi işler yaptı. Sekidika ile iyi ikili olabilirler. Bitiricilik açısından Onyekuru ve Rodrigues’ten daha iyi. Eskişehir’de oynadığı maçlarda goller attı. Yaptığı asistler var. İyi istatistikleri var. Çok yönlü bir oyuncu. Kendisini bize ilk geldiği dönemlerde libero bile oynattım. Değişik özelliklere sahip ve çok iyi bir profesyonel.

Jesse’yi nasıl keşfetti?

Sırbistan’da maç izlemeye gittiğimde Jesse’yi gördüm. Çok fazla maç oynamıyordu. Bizim izlediğimiz maçta ilk 11’de başladı. Maçı izledikten sonra listeme almıştım. Eskişehirspor’a geldiğimde yönetime ilettim. Onlar da gelsin bir izleyelim, ondan sonra karar verelim dediler. Antrenmana katıldı. Bize maliyeti 60 bin Euro’ydu. Düşük maliyetle oynuyordu. Daha sonra performansıyla yükseldi. Jesse’nin transferinde 60 bin Euro’yu ben cebimden vermiştim.

”Jesse gelecek sezon ilk 11’de olur”

Jesse, sezonu Eskişehirspor’da sezonu tamamlasa daha iyi olabilirdi. Ama o fırsatı değerlendirmek istedi. 6 aylık sürede camiaya ve atmosfere alışmak durumunda. Çok fazla baskı altında kalmadan sürece iyi değerlendirirse gelecek sezon ilk 11’de olur. Ben bu sezon da Jesse’nin iyi işler yapacağını düşünüyorum.

“Uyum sürecini atlatınca herkes iyi olduğunu söyleyecek”

Devre arasında Fatih Terim ile görüştüğümüzde genç oyunculara yatırım yapmak zorunda olduklarını söylemişti. Kulüplerin durumunu biliyoruz. Bu dönemde Sneijder ve Drogba gibi isimleri getiremezsiniz. Ancak aday olabilecek oyuncular alınabilir. Jesse de o oyunculardan. Birçok mevkide oynayabilecek bir futbolcu. Uyum sürecini doğru şekilde atlatırsa, herkes “Jesse çok iyi bir oyuncu” diye konuşulacaktır.

Jesse, Galatasaray’a ciddi bir para kazandırabilir mi?

Jesse tabi ki Galatasaray’da ilerleyen dönemlerde ciddi para kazandırabilir. Bruma’nın geldiği dönem ve üzerine koyarak ilerlediğini gördük. Para kazandırarak ayrılmıştı. Jesse de kazandırabilir. Neticede Galatasaray’dan gidecek. Jesse, İngiltere’de futbola başladığı için tekrar hatırlanacaktır. Hem kendisi hem de Galatasaray için iyi gelişmeler olabilir. Tabi ki göstereceği performans belirleyici olacak.