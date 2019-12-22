Onyekuru'dan Galatasaray'a müjdeli haber

22.12.2019 10:56 - Güncelleme: 22.12.2019 10:56

Uzun süredir Galatasaray’la ismi anılan Onyekuru konusunda mutlu haber Nijerya’dan geldi. Allnigeriasoccer.com sitesi, Everton’da oynadığı dönemde Galatasaray’a kiralanan ve çok başarılı bir dönem geçiren Onyekuru’nun yeniden Aslan yuvasına döndüğünü duyurdu. Haberde, bu sezon başında transfer olduğu Monaco’da şans bulamayan Onyekuru’nun Sarı-Kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığı belirtildi. “Galatasaray’ın kişisel şartlarını kabul eden Onyekuru, eski takımına uçmak için transfer penceresinin açılmasını bekliyor” ifadesi kullanılan haberde, “Galatasaray, Monaco ile kiralık görüşmelerinde başarılı oldu. Geçişin resmileşmesi için ocak ayı bekleniyor. Oyuncuya Rusya’dan da talipler vardı ancak o başarılı olduğu Galatasaray’ı seçti” denildi.

Akşam