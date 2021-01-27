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Spor

Onyekuru'nun menajeri: Onu isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe de vardı

Galatasaray'ın devre arası transferi Henry Onyekuru ve menajeri William d'Avila'dan transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 21:50 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:50
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Galatasaray'a geldiği her dönemde takıma büyük katkı veren ve taraftarın sevgilisi olan Henry Onyekuru ve menajeri William d'Avila ABD medyasından ESPN'e açıklamalarda bulundular. Onyekuru, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Teknik direktörün beni tanıdığı bir yere gelmek istiyordum. Burası ikinci evim gibi... Daha çok oynayabileceğim ve yeniden kariyerimi yükselişe geçirebileceğim bir yere geldim" derken, William d'Avila da "Onu isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe de vardı" dedi..

Onyekuru için teklif yapan kulüpleri sıralayan d'Avila şu ifadeleri kullandı:

"Onu Rennes, Anderlecht, CSKA Moskovai Augsburg ve Fenerbahçe de istedi ancak Onyekuru Galatasaray'ı seçti. Hocasını tanıyor, hocası da onu... Galatasaray'ı çok seviyor"

Onyekuru'nun Fransız ekibi Monaco ile olan sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.

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