08 Nisan 2020 Çarşamba 10:55 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:55

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında en çok önem taşıyan isimlerin başında Henry Onyekuru geliyor. Sarı-Kırmızılıların Monaco'dan 1 sezon daha kiralamak istediği Nijeryalı yıldız konusunda korkutucu bir iddia ortaya atıldı.

BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Belçika kulübü Anderlecht'in Onyekuru'yu bonservisiyle almayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Anderlecht'te oynamış ve 10 gol atmıştı.

MONACO İLE GÖRÜŞÜLECEK

Monaco ile Onyekuru konusunda yapılacak görüşmeyi coronavirüs nedeniyle erteleyen G.Saray kısa süre içinde harekete geçecek.

Milliyet'in haberine göre Onyekuru'nun yeni sezonda da G.Saray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.