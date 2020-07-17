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Spor

Onyekuru'ya Monaco'dan kötü haber

Galatasaray'dan sözleşmesinin bitmesiyle sezon tamamlanmadan Monaco'ya dönen Henry Onyekuru, Monaco'da kadro dışı kaldı.

17 Temmuz 2020 Cuma 22:01 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 22:01
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco, ocak ayında Galatasaray'a kiraladığı Henry Onyekuru'yu Süper Lig'in bitmesine 5 hafta kala apar topar geri çağırmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Onyekuru, 'Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum.' ifadelerini kullanmıştı.

KADROYA ALINMADI!

Sezon öncesi ilk hazırlık maçını Cercle Brugge ile gerçekleştiren Monaco, Henry Onyekuru'yu 25 kişilik kadroya dahil etmedi.

Bu karar Türk ve Fransız taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, Monaco'nun Onyekuru'yu geri çağırma sebebi sorgulanmaya başlandı.

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