8 Mart 2026 Pazar
İLETİŞİM VE KÜNYE

Spor

Oosterwolde, Fenerbahçe'de dalya dedi

Jayden Oosterwolde, Samsunspor karşılaşmasıyla Fenerbahçe forması altında 100. resmi maçına çıktı.

8 Mart 2026 Pazar 20:37
Oosterwolde, Fenerbahçe'de dalya dedi
Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, Samsunspor müsabakasıyla sarı-lacivertli forma altında 100. resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertlilerde bugüne kadar 99 resmi maçta forma giymişti.

Kariyerinde Parma, Twente ve Fenerbahçe'de oynayan 24 yaşındaki futbolcu, forma giydiği bir takımda ilk kez 100 maç barajını aştı.

Hollandalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıktığı Samsunspor mücadelesinde ilk kez Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.